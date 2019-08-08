日職》父親節一軍初登板摘勝 張奕哽咽：首勝球要獻給爸爸

〔體育中心／綜合報導〕「棄打從投」的歐力士台灣投手張奕，一軍生涯初先發繳出6局6K失1分的好投，順利摘下一軍生涯首勝，成為日職史上首位拿下一軍勝投的「育成野手」。張奕賽後接受「英雄訪問」時激動地留下男兒淚，哽咽說道：「今天是台灣父親節，想把首勝球送給爸爸和爺爺。」

張奕在2016年育成選秀第一指名，以外野手身分加入歐力士，因為臂力不錯，去年6月改練投手，今年5月轉支配下，一軍後援2場留下10.80防禦率後，被下放二軍調整，他在二軍轉任先發表現優異，今天再度重返一軍，生涯初先發就對上表哥陽岱鋼的老東家火腿。

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張奕前4局完全壓制，12上12下還飆出5K，更投出此役最速的152公里，直到5局下才被近藤健介敲安，下個半局則遭到清宮幸太郎的陽春砲狙擊，張奕總計6局只被敲出2支安打失1分，另有6次三振，歐力士終場以5：2擊敗火腿，張奕收下一軍生涯首勝，也創下日職首位「育成野手」出身拿下一軍勝投的紀錄。

對於自己的好表現，張奕退場受訪時表示，自己也感到相當吃驚，一軍生涯首度先發有點緊張，但他相信自己的投球，今天蠻享受過程的。

張奕賽後接受英雄訪問一度哽咽，他感性表示，「因為今天是台灣的父親節，想把首勝球獻給父親和過世的爺爺。」張奕也很感謝表哥陽岱鋼，「我是因為他的關係來到這裡，貞的覺得非常開心。」

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