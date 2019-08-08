沙灘排球》「沙」場老將二連勝 高中生越級打怪直呼「很幸運」

顧乃涵／劉碧欣搶下分組第一，確定晉級。（全國排球協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，今在澎湖縣隘門沙灘正式點燃戰火，備受矚目的地主選手全力迎戰亞洲各國強敵。北台灣受颱風利奇馬影響，風雨漸大，但澎湖天氣不錯，僅風勢較強，比賽全部照常舉行。

台灣隊「沙」場老將顧乃涵／劉碧欣表現最為出色，早上先以21：13、21：12擊敗香港對手杜詠彤／江卓儀，下午再以直落二擊敗印尼，搶下分組第一，確定晉級。

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另外，余雅萱／潘姿怡早上以21：16、21：11擊敗萬那杜對，下午再以21：14、21：10拿下馬來西亞對手，搶下二連勝。

年紀最小的女子組龔詩雯／葉軒岑，首戰19：21、15：21不敵萬那杜，但能代表台灣以地主身分參加難得的國際賽事，她們都直呼「很幸運」！

龔詩雯與葉軒岑都來自台中排球強權東山高中，龔詩雯剛畢業將北上就讀台師大，葉軒岑才只是升高三的學生，但兩人國際賽都十分豐富，她們從兩年前全運會開始搭檔，就拿下第5名，接下來一直越級挑戰，包括2017年亞洲U19賽事、去年亞洲U21賽與今年世界U21賽事。值得一提的是，她們以未滿20歲的年紀，就拿下去年亞洲U21賽前5名，進而晉級世界，展現無窮潛力。

龔詩雯。（全國排球協會提供）

回想當初開始搭配，龔詩雯表示，就是教練直接指定，搭配後也合作愉快，兩人的成績也展露頭角。有趣的是，龔詩雯雖是學姊，但在球場上，卻是學妹葉軒岑扮演穩定軍心的角色，兩人個性互補，平日還會一同出遊，透過時間不斷累積場上默契。

「能來參加國際比賽，真的覺得運氣很好。」葉軒岑強調，抱著一個學習的心態，因為國際賽經驗並不多，能到賽場多看看別人訓練的狀況與方式，對自己很有幫助。儘管今天不敵曾在泛太平洋運動會奪金的萬那杜對手，但兩人都甩開壓力，享受比賽。

男子組方面，吳信賢／徐振瑋以21：12、21：13擊敗土庫曼對手開紅盤，謝雅仁／王進如則以19：21、15：21不敵阿曼對手，昨天從資格賽晉級的張峰銘／陳宥廷也以18：21、15：21敗給阿曼選手。

吳信賢／徐振瑋擊敗土庫曼對手開紅盤。（全國排球協會提供）

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