中職》兩戰狂掃6打點秘訣 蘇智傑:花蓮好山好水好空氣

〔記者羅志朋／花蓮報導〕一個失誤，足以決定比賽勝負，昨8局下富邦悍將二壘手陳凱倫發生接球失誤，給蘇智傑敲逆轉安打的契機，最終統一獅就以7:6擊敗悍將。

此役4局上「神全」林益全轟3分砲，連兩天開轟，本季累計21轟，5局下獅隊一輪猛攻灌進5分反超前，7局上悍將靠3安、林益全高飛犧牲打，加上對方右外野手江亮緯接球失誤，將比分追平，8局上高國輝轟陽春砲，悍將再度取得領先。

請繼續往下閱讀...

林益全連兩天開轟。（記者陳志曲攝）

關鍵出現在8局下，悍將推出林羿豪救援，他投出2保送形成一出局一二壘有人，羅國龍擊出飛球，二壘手陳凱倫眼看就要接殺，不料他竟漏接失誤形成滿壘，下一棒蘇智傑敲出2分打點安打，獅隊7:6逆轉勝，蘇智傑在花蓮兩戰狂掃6分打點，獲選單場MVP。

蘇智傑敲出逆轉安打當英雄。（記者陳志曲攝）

蘇智傑在花蓮兩戰狂掃6分打點，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

來到花蓮打擊手感火燙，蘇智傑笑說，「來到這邊吸著新鮮的空氣，看著美麗的後山，回到熟悉的地方，心情還不錯，對打擊多少有幫助，最近手感確實還不錯。」

悍將先發投手游霆崴前4局未掉分，表現威風八面，第5局1個人都沒解決就被打退場，狂失5分、無關勝敗，蘇智傑盛讚游霆崴變速球投得很好，前兩次打擊被對方三振，第3次對決終於敲安討回顏面。

值得一提的是，高國輝近兩年在花蓮5戰敲出3轟，出生在地光復鄉的他，是名符其實的「花蓮王」，這一轟是花蓮球場例行賽第98轟，今天悍將對桃猿之戰有機會出現「花蓮百轟」。

今天原定在天母進行的悍將對中信兄弟之戰，因利馬奇颱風侵襲台灣，大台北地區宣布停班停課，比賽因此順延至週日打雙重賽，悍將全隊預計今天中午搭火車到台北，備戰明起在天母對兄弟三連戰。

高國輝。（記者陳志曲攝）

陳凱倫發生致命失誤。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法