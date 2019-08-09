中職》默契出問題？ 隊友沒點、林哲瑄慘遭觸殺在一壘（影音）

富邦悍將林哲瑄（右）遭觸殺。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將昨作客統一獅，8局下二壘手陳凱倫接球失誤讓獅隊形成滿壘，蘇智傑再敲出逆轉安，終場以5：7不敵獅隊。不過8局上，悍將原想直接觸擊推進戰術卻失誤，讓林哲瑄在一壘前慘遭觸殺出局，賽後也引起球迷熱議。

此役8局上，悍將高國輝敲出超前比分的陽春砲後，悍將士氣大振，林哲瑄也再接再厲敲出左外野平飛安打上到一壘，眼見進攻情勢大好，悍將教練團也決定執行推進戰術，下棒于孟馗也擺出短棒，沒想到在1好球後，雙方溝通疑似出了問題，原本要觸擊的于孟馗突然收棒，讓提前啟動的林哲瑄，回壘不及在一壘前遭觸殺出局。

請繼續往下閱讀...

隨後于孟馗敲出飛球遭接殺，林宥穎也沒能建功，原本開局情勢大好悍將，最後僅拿下1分，而遭觸殺的林哲瑄下場後一臉無奈，隨後于孟馗敲出飛球遭接殺，林宥穎也沒能建功，原本開局情勢大好悍將，最後僅拿下1分于孟馗在回到休息室後主動走向學長，不過林哲瑄臉色鐵青還用拍了拍剛撲壘的左肩，碰了軟釘子的于孟馗，只好默默走開。

而這段離奇的插曲，也引起球迷熱烈討論，有球迷認為「都已經下短打戰術 只要不是太離譜的壞球就要點了」，不過也有網友認為「如果是壞球幹嘛點」，但也有球迷表示「他（于孟馗）覺得不好點可以收吧，跑者（林哲瑄）自己又被騙到，所以應該是兩個人都有錯啦」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法