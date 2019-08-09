MLB》塞爾8局13K率隊完封天使 大谷翔平敲罕見長打（影音）

塞爾8局送出13K。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪與天使系列賽首戰，紅襪王牌賽爾8局狂飆13K，率領球隊以3：0完封天使隊，同時他也在這場比賽送出本季第200K，達成連續7季200K的可怕紀錄。

賽爾今天在第五局三振掉天使隊二壘手倫吉佛（Luis Rengifo），這是他本季第200K，這個三振也讓他從2013年開始，連續7年完成單季200K的成就，追平強森（Walter Johnson）（1910-1916）、席佛（Tom Seaver）（1968-1976）、克萊門斯（Roger Clemens）（1986-1992）、薛哲 （Max Scherzer）（2012-2018）等人締造的連7季200K紀錄。

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今天他面對天使隊打者，主投8局僅花99球，送出13次三振沒有保送，只被敲出2支安打沒有失分，防禦率下降至4.41，拿下本季第6勝（另11敗）。

紅襪今天一壘手查維斯（Sam Travis）的兩分彈以及里昂（Sanday Leon）的陽春彈打進3分。

大谷翔平今天敲出天使隊唯一一支長打，是一支「Check Swing」後打向三壘方向，被紅襪三壘手德弗斯（Rafael Devers）放掉的少見二壘安打，今天他3打數1安打，被三振1次，賽季打擊率2成87。

大谷翔平今天3打數1安打。（今日美國）

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