MLB》慘！3年內左膝5度動刀 紅襪老將重返球場打問號

紅襪35歲老將二壘手佩卓亞，3年內左膝5度動刀，想重返球場恐怕有難度。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪35歲老將二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）近年深受左膝傷勢所苦，在當地時間週二左膝又動了第5次手術，接下來他將前往亞利桑那進行復健，不過美國媒體認為，他本季恐怕已經提早報銷。

佩卓亞是2008年的美聯MVP，但近年受到傷勢影響，他從2017年10月25日接受膝蓋手術，去年球季僅出賽3場，本季他只打了6場比賽，20打數有2支安打，而他在4月18日「基襪大戰」中僅打了一個打席就因膝蓋不適退場，5月從10天傷兵名單轉進60天傷兵名單，隨後紅襪總管也宣布佩卓亞將無限期離隊。

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佩卓亞在科羅拉多州的Steadman診所接受Matt Provencher醫生手術，雖然手術成功，但《波士頓環球報》卻指出，這次的手術主要目的是在減緩佩卓亞2017年軟骨修復手術的不適，減少膝傷對他生活的影響，並不是讓他重回球場，所以動刀後佩卓亞能不能再上場比賽，恐怕仍得再觀察。

佩卓亞過去與紅襪簽下8年1億1000萬美元的長約，本季的薪水為1500萬美元，後兩年的薪水分別為1300萬美元、1200萬美元，合約將在2021年到期，佩卓亞生涯從2006開始都待在紅襪，4次入選明星賽，兩次拿下世界大賽冠軍，2008年奪美聯MVP和銀棒獎，還拿下過4次金手套獎，可說是紅襪陣中精神領袖。

老將佩卓亞紅襪的精神領袖。（資料照，美聯社）

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