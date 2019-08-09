NBA》KD澄清離開勇士原因 前隊友卻在推特轟他「虛偽」

杜蘭特昨受訪澄清勇士並沒有逼自己在第5戰上場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）今夏宣布跳出合約，新球季將轉戰籃網，而他上季總冠軍賽第5戰帶傷上陣，造成右腳阿基里斯腱斷裂，讓勇士高層成眾矢之的，而他昨在受訪時表示自己無意責怪前東家，也解釋當時決定上場的原因，不過訪問一出，跟他私交甚篤的前隊友柏金斯（Kendrick Perkins）卻在推特上嗆他實在很「虛偽」。

今夏改披籃網戰袍的杜蘭特，因傷恐得面臨新球季報銷，外界也紛紛責怪當時讓他在冠軍賽第5戰帶傷上場的勇士，不過杜蘭特昨在接受《Yahoo Sports》時表示，自己無法理解怎麼會有人想責怪他的前東家，並澄清他在養傷時根本就沒人給他壓力或是逼他重返球場。

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不料杜蘭特在雷霆時期的前隊友柏金斯，卻在自己的推特上開轟：「有時候你在這整個過程中就是會失去朋友，但有一件事情我永遠都不會做，那就是虛偽！」柏金斯表示自己就是那種看到什麼就直接說出來的人，最後他也直接喊話，「請尊重我（的意見）不然就自己去查」。

前隊友柏金斯在推特上開轟。（圖片取自推特）

柏金斯最後也補充，「關於KD接受《Yahoo Sports》採訪的事，我會把姿態擺得很高。但是你們要知道，只要我想，我也可以變成一個非常圓滑的人，但是我絕對不會這樣瞎攪和。」不過隨後他卻自己刪除了這篇直接點名KD的推特。

柏金斯在推特上直接點名KD，不過隨後自己卻把這則推特刪除。（圖片取自柏金斯推特））

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