籃球》前湖人前鋒涉禁藥遭NBA禁賽 仍有CBA球隊搶著要

雖然前湖人前鋒的畢斯利（右）因為反禁藥規定遭NBA禁賽，但傳仍有CBA球隊捧大約搶人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2008年榜眼、也是前湖人前鋒的畢斯利（Michael Beasley），今夏再度投身自由市場，但還沒等到一紙合約，今就傳出因為違反NBA的禁藥規定，將被處以5場禁賽，不過有美媒透露，雖然畢斯利身陷禁藥疑雲，仍有CBA球隊捧上500萬美元（約台幣1.6億）的合約搶人。

今年30歲的前鋒畢斯利，今年二月在交易截止日前從湖人被換到快艇，但他沒有為快艇打過任何一場比賽就遭到釋出，隨後廣東宏遠隊開出了一份天價合約網羅他，不過他雖然場均能貢獻22.4分、9.8籃板和4.4次助攻，不過卻僅出賽了5場，連季後賽都沒有登場，不過最後還是隨廣東隊拿下今年總冠軍。

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今夏結束中國之旅後，畢斯利投身自由市場待價而沽，沒想到稍早卻被爆出因違反禁藥規定遭禁賽5場，這表示就算如果未來有NBA的球隊願意簽下他，畢斯利仍得先執行5場禁賽才能夠上場打球。

稍早NBA資深體育分析師Jeff Goodman則在推特上透露，有一支CBA球隊仍打算提供的一紙500萬美元的合約搶人，而他也表示，有消息人士透露，畢斯利其實比較希望能轉戰海外，而不是繼續等待NBA球隊的報價。而中媒《網頁體育》先前報導，至少有2支CBA球隊有意網羅畢斯利。

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