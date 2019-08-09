MLB》美聯中區龍頭爭奪戰 雙城首戰輸球又傷重砲手

克魯茲傷退。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天做客明尼蘇達雙城隊主場，開啟攸關美聯中區龍頭寶座的系列賽4連戰，印地安人隊靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）單場3打點與先發投手克萊文傑（Mike Clevinger）7局9K好投，搶下系列賽首勝，而雙城這場比賽不只輸球，陣中重砲手克魯茲（Nelson Cruz）還因傷退賽。

克萊文傑繳出7局失3分，送出9次三振的好投奪勝。（今日美國）

這場比賽第二局印地安人隊就靠著雙城先發吉布森（Kyle Gibson）的牽制失誤得分，拉米瑞茲以及奇普尼斯（Jason Kipnis）兩人貢獻5分打點，五局打完印地安人隊以6：2取得領先。

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拉米瑞茲單場雙安3打點。（今日美國）

但雙城隊沒有放棄，在第八局面對印地安人隊後援投手辛伯（Adam Cimber），單局敲出三支安打追回3分，更迫使印地安人隊提前叫出終結者韓德（Brad Hand）上場。

第九局上半，印地安人隊奈昆（Tyler Naquin）敲出陽春彈進帳保險分。九局下半一出局後雙城吹起反攻號角，安德瑞安薩（Ehire Adrianza）敲安上壘，下棒的凱普勒（Max Kepler）敲出左外野方向的尷尬飛球，結果拉米瑞茲與奈昆都沒能接到形成德州安打，波蘭柯（Jorge Polanco）敲出右外野深遠飛球，一、二壘上的跑者全部往前推進一個壘包，印地安人隊直接敬遠保送克隆（C.J. Cron）形成滿壘，最終韓德穩住陣腳讓羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出飛球出局，驚險守住最後的半局，幫助印地安人隊以7：5拿下勝利。

韓德（左）驚險守住勝利。（今日美國）

這場比賽結束後兩隊的勝差來到1場，雙城如果下戰再輸就會與印地安人隊並列龍頭。

雙城隊在這場比賽的壞消息不只輸球，明星賽後打擊三圍.333/.429/.900，敲出16轟的重砲手克魯茲，今天前兩打席都吞下三振，隨後便因為左手腕拉傷退場，被放進每日觀察名單。克魯茲在今年就曾因為一樣的傷勢進入傷兵名單。

克魯茲傷退。（今日美國）

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