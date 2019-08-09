花大錢翻修沒防水 「全台最美棒球場」剛啟用就漏水球迷傻眼

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府斥資8700多萬元，重新翻修縣立德興棒球場設施，並配合中華職棒7場賽事於8月7日正式啟用，但職棒才剛開打第2天，昨晚內野觀眾席頂棚卻遇雨「漏水」，外頭雨勢雖不大，但嘩啦啦的雨水竟沿著柱子傾瀉而下，漫淹在階梯間，讓球迷相當傻眼！縣府教育處表示，頂棚未在此次翻修工項中，但因確實有漏水情形，已請廠商盡快協助處理。

花蓮德興棒球場因球場設施老舊，4年前被體育署評鑑為C級球場，挨批不符合職業賽事需求，經縣府向中央爭取經費補助整建，球場在8月大改造後煥然一新，搭配後方青山藍天，還被稱作是「全台最美棒球場。」

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花蓮縣政府斥資8700多萬元，重新翻修縣立德興棒球場設施，並配合中華職棒7場賽事於8月7日正式啟用。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚在新翻修的花蓮棒球場為中華職棒賽事開球。（花蓮縣政府提供）

中職昨晚在花蓮棒球場舉行第2場賽事，由富邦悍將對戰統一獅，但受颱風利奇馬影響，一度因風雨暫停，最終獅隊還是以7：6擊退悍將。未料，坐在內野觀眾席的球迷卻發現，外頭雨勢雖不大，但頂棚卻不斷漏水，自圓柱湧出的雨水大量流到座位區，宛如「小瀑布。」全程拿手機錄下。

花蓮棒球場內野觀眾席的頂棚昨漏水，柱子不斷湧出雨水，還一路流到觀眾席階梯。（記者王峻祺翻攝）

花蓮棒球場內野觀眾席頂棚昨晚遇雨「漏水」，外頭雨勢雖不大，但嘩啦啦的雨水竟沿著柱子傾瀉而下，漫淹到階梯間。（記者王峻祺翻攝）

李姓球迷說，縣府花大錢整修，雖升級球場設施，屋頂卻抵不住雨勢「沒防水」，讓人有點失望，頂棚的功能應該是夏可遮陽、冬可擋雨，未料才剛啟用就經不住下雨考驗，現在僅希望縣府能夠盡快修繕，讓球迷能安心觀看後續賽事。

縣府教育處體育保健科長白鴻儀說，棒球場在中職賽前優化，主要針對設置新室內牛棚，看台觀眾座椅也全數更新，並將球場紅土草皮重新整理，另增加輪椅觀眾席與新設無障礙電梯等，因頂棚未在此次工項中，昨確實在雨後出現漏水問題，目前已請廠商協助處理，盡快找到原因。

中職今年適逢30週年，共有7場例行賽移師花蓮舉辦， 7、8日是富邦桿將對統一獅，9日至11日是Lamigo桃猿對統一獅，13、14日是統一獅對上中信兄弟，4隊全部到齊。

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