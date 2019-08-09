MLB》小熊明星游擊手愛搞怪 這舉動讓主播忍不住噴笑（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊今日與紅人隊之戰，紅人由於在後段局數落後太多，便直接派出野手法默（Kyle Farmer）上場投球，右打的小熊明星游擊手巴耶茲（Javier Baez）見狀玩心大開，直接站上左打區與野手進行對決，讓現場播報的主播都忍不住笑了出來。

這個有趣的對決在第九局上半2出局後，法默用一顆球就讓巴耶茲打出中外野飛球出局，結束該半局。不過這場比賽小熊隊全場敲出多達19安打進12分，以12：5擊敗紅人隊，巴耶茲今天6打數2安打。

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巴耶茲。（今日美國）

賽後巴耶茲透露，他上次面對野手打擊時，差點就能站上左打區打擊，當時總教練梅登（Joe Maddon）就跟他說，去阿快去，不過巴耶茲表示自己不知道結果會如何，因此事情並沒有發生。但今天梅登直接跟他說你就去打吧，巴耶茲回他說自己只是開玩笑的，但梅登直接和他說：「你就去嘛」，因此巴耶茲就以左打站上打擊區。

巴耶茲也描述了自己當下的心境：「我當時很緊張，但我真的很想要站在左打區上場揮擊。」但他也承認自己以後還是會維持右。

去年打出生涯年的巴耶茲，今年持續繳出優秀的打擊成績，本季他出賽112場比賽敲出28發全壘打，打回81分打點，打擊三圍.293/.325/.562，綜合貢獻值（fWAR）來到4.4，此外他今年的防守數據也有大幅的進步。

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