世界盃》美國男籃鬧控衛荒！聰明哥後老鷹新秀也退出

在訓練營表現亮眼的老鷹新秀楊恩，今因眼睛感染也退出國家隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年參與籃球世界盃的美國男籃又得再少一人，繼塞爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）因小腿傷勢退出後，老鷹新秀後衛T.楊恩（Trae Young）今因眼部感染也宣布將退出訓練營，讓美國隊鬧起控衛荒。

為備戰8月31日開打的世界盃，美國代表隊最初列出了一份20人的夢幻訓練營名單，眼看5日也在拉斯維加斯開訓，但卻有多位明星球員陸陸續續退出，稍早《ESPN》知名記者BrianWindhorst在推特透露，在訓練營表現出賽的老鷹新星後衛T.楊恩，因眼睛輕微感染，只能退出今年恐怕無緣參賽。

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T.楊恩隨後也在推特發文，表示由於傷病因素，不得不忍痛退出美國男籃，「雖然我很期待今夏能跟波總和美國隊把金牌帶回來，但目前對我來說最重要的還是自己的健康，必須為下季老鷹的比賽做好準備。」

史馬特因小腿傷勢退出後，T.楊恩又因為眼部感染退出訓練營，加上暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）因手指手術，至今仍還沒法參加對抗訓練，美國籃協也傳出將拉上原本屬於陪練「靶子隊」，但在訓練中表現亮眼的新星D.懷特（Derrick White）和巴格利（Marvin Bagley III）來填補空缺。

綠衫軍「聰明哥」史馬特因小腿傷勢退出訓練營。（資料照，法新社）

原屬於陪練的馬刺新秀D.懷特有望被拉上來替補空缺。（資料照，歐新社）

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