羽球》看衰中國男單二哥 外媒譏：世錦賽最弱第4種子

中國名將諶龍，近況不佳遭丹麥媒體唱衰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽19日於瑞士巴塞爾點燃戰火，日前籤表出爐，男單世界排名第5的中國名將諶龍這次籤運還不錯，避開高手雲局的上半部籤表，原有望來挑戰自己世錦賽生涯第3冠，不過許多外媒卻看衰他，認為近況不佳的諶龍根本是「最弱的第4種子」。

在前球王安賽龍（Viktor Axelsen）因背傷退賽後，丹麥就把男單奪牌希望放在世界排名第9的安童森（Anders Antonsen）身上，而在籤表出爐後，丹麥媒體對於安東森的抽籤結果顯然相當滿意，丹麥球評在接受《TV2》採訪時表示，安童森沒和球王桃田賢斗在同一區實在很幸運，而他認為更幸運的是，安童森若能挺進8強，將對上前4種子中狀態最差的諶龍，如此一來安童森奪牌機會將會大大增加。

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中國男單二哥、名列大會第4種子的諶龍近況淒慘，雖然仍高居世界第5，不過從開季迄今一冠難求，本季最佳僅是在4月打進大馬公開賽決賽，不過最後卻敗給同胞林丹，在蘇迪曼盃後諶龍的狀況更是一落千丈，日本賽、泰國賽都在首輪就爆冷遭淘汰，印尼賽也在次輪就止步，連續輸給排名遠低於自己的對手，難怪丹麥媒體見獵心喜。

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