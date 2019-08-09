MiLB》小熊胡智為初登場3局無失分 張育成連兩戰敲安

胡智為主投3局無失分。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕剛與小熊隊簽下小聯盟合約的胡智為，今天馬上就在比賽當中登板投球面對運動家隊3A，胡智為也繳出3局無失分的表現，不過控球上卻有些麻煩。

胡智為今天在第四局登板上場，他先是保送Franklin Barreto後讓Mark Payton打出雙殺，接著保送Cameron Rupp後讓Dustin Fowler敲安上壘，隨後讓Eric Campbell敲出飛球出局。

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第五局胡智為在兩出局後對Sheldon Neuse投出保送，接著讓Beau Taylor擊出飛球出局。第六局，胡智為同樣在兩出局後控球出狀況，接連保送Cameron Rupp以及Dustin Fowler，最後靠著三振Eric Campbell化解失分危機，結束今天的投球工作。

總計胡智為今天主投3局，用59球當中只有27顆球是好球，被打1支安打，投出多達5次的保送，送出1次三振沒有失分。

效力於印地安人隊3A的張育成今天也有出賽，張育成今天4打數1安打，沒有吞下三振也沒有選到保送。這場比賽同時也是印地安人隊王牌克魯伯（Corey Kluber）的復健賽，他主投3局被敲2安都是全壘打，送出2次三振1次保送，失掉2分都是自責分。

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