MLB》球速測不出來！ 紅人野手「小便球」讓打者吃癟（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅人先發伍德（Alex Wood）今天僅投3局狂失8分，終場球隊以5：12慘敗小熊。 比賽中紅人派工具人法默（Kyle Farmer）後援，他首次在大聯盟登板後援全丟「小便球」，不但解決失分危機，他這場共投1.1局無失分，是紅人此戰5名投手中，唯二未失分的投手。

前7局打完小熊以11：5領先，8局上靠拉克羅伊（Jonathan Lucroy）的適時安打再得1分，下棒柏特（David Bote）再敲安，小熊2出局攻占一、二壘。紅人這時派出的法默投球，面對海沃德（Jason Heyward）時，他全部都丟「小便球」，還讓海沃德揮空，最後讓他打擊滾地球遭刺殺，化解失分危機。

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第9局法默繼續丟「小便球」，連續解決投手萊恩（Kyle Ryan）、強打布萊恩（Kris Bryant）後，被卡拉提尼（Victor Caratini）敲安，輪到巴耶茲（Javier Baez）打擊時，原本右打的他刻意搞怪換左打來打擊，面對一顆偏低的「小便球」，巴耶茲整個人跪著打，擊出飛球出局。

總計法默今天後援1.1局用12球，有9顆好球，被敲1安無失分，這是他在大聯盟首次登板投球。此外，根據大聯盟官網顯示，法默此戰所有的投球，都測不出球速。

紅人工具人法默在大聯盟首次投球，就繳出1.1局無失分好表現。（今日美國）

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