甲子園》相隔16年再度有台將 台灣留學生崔哲瑋繳猛打賞

崔哲瑋（右一）。（資料照，記者洪美秀攝）

〔體育中心／綜合報導〕第101屆日本夏季甲子園大賽第4天賽事，沖繩尚學高校台灣選手崔哲瑋今天繳出3安猛打賞、還有2分打點，可惜球隊最後在延長賽第10局以4：5不敵習志野高校，遭到淘汰。崔哲瑋成為自蕭一傑、吳承達之後，再度有台灣選手出征夏季甲子園大賽。

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崔哲瑋國中時期就讀新竹市成德國中，高中到沖繩尚學高校留學，幫助球隊從地方預賽勝出，讓沖繩尚學高校相隔5年再度打進夏季甲子園大賽，也是隊史第8次。

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此戰崔哲瑋扛第五棒，守左外野，首打席就敲一壘安打，4局下他揮出帶有2分打點的三壘安打，助隊2：2追平比數，隨後靠隊友犧牲打跑回本壘得分，沖繩尚學單局攻3分。崔哲瑋第四打席遭到三振，9局上就被換下場。總計他4打數3安打2打點，吞下1次三振，跑回1分。

前8局打完，沖繩尚學以4：3領先，可惜9局上球隊發生守備失誤，讓對手攻占一、三壘，之後被習志野高校角田勇斗敲出追平分安打。10局上和田泰征揮出帶有1分打點的二壘安超前比數，終場沖繩尚學以4：5飲恨輸球，夏季大賽首輪遭到淘汰。

《琉球新報》報導，沖繩尚學高校的台灣留學生除了崔哲瑋外，還有張博瀚，兩人是在2018年赴日留學。崔哲瑋在地方大賽表現亮眼，每場比賽都以中心打者身分出場，打擊率高達0.389、有5分打點，更如願站上甲子園舞台。

此外，二次大戰後，過去參加過夏季甲子園大賽的球員有陳光榮（1979年春季、1980年夏季）、蕭一傑（2003年夏季、2004年春季）、吳承達（2003年夏季、2004年春季）、蔡鉦宇（2014年春季）。

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