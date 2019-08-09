中職》三連霸戰友仍在奮戰 陽東益超羨慕「三老獅」

統一獅傳奇球星陽東益（左）賽前舉行簽名會。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕統一獅今天在花蓮賽前舉行「榮耀30 經典OB」活動，邀請昔日獅隊內野手陽東益出席，舉辦簽名會和頒獎儀式，他表示，離開職棒圈多年，統一球團沒有忘記他，真的「揪甘心」。

43歲陽東益是台東人，2004年加盟獅隊，7年職業生涯出賽522場，累計打擊率2成33，外帶2轟、99分打點、46次盜壘成功，2010年球季結束遭獅隊釋出。

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陽東益表示，離開職棒原本想從事其他行業，不然從小到大眼睛睜開都是棒球，後來花蓮瑞穗國中校長林國源跑來找他擔任棒球隊教練，最後被林校長誠意感動接下擔子，去年轉任花蓮仁化青少棒總教練，並考到專任教練職缺。

陽東益解釋，瑞穗屬偏鄉地區，各界資源湧入，缺銀少糧的情況不存在，仁化國中靠近花蓮市區，獲得資源反而少，目前球隊兩名教練要帶36名球員，很辛苦，有些選手不是沒釘鞋穿，就是鞋子太小，其實滿需要大家的幫助。

回顧職棒生涯，陽東益認為，繳出的成績和當初進職棒設定目標差很多，被釋出沒有怨恨，也沒辦法，不怪任何人，只能怪自己努力不夠。

目前獅隊陣中潘武雄、潘威倫和高國慶，和陽東益是三連霸時期戰友，如今獅子軍三老仍在職棒場上奮戰，陽東益說，「很羨慕他們，同時也替他們高興。」

職棒球員是很多基層小選手學習的榜樣，陽東益透露，現在很多國中球員會學職棒打者擊球仰角拉高，球往天上打，但這種打法不見得適合每個少棒、青少棒球員，畢竟這階段力量較不足。

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