日職》陽岱鋼代跑疑受傷 巨人大逆轉保住央聯龍頭

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天在主場東京巨蛋迎戰養樂多，一度落後7分之多的巨人軍，靠著葛雷諾（Alex Guerrero）、岡本和真雙響砲追平。龜井善行在延長賽第10局敲再見高飛犧牲打，終場巨人軍以10：9獲勝，保住中央聯盟龍頭位置，和第二名的橫濱DeNA仍有1場勝差。台灣好手陽岱鋼此戰代跑，疑似在滑壘時有受傷。

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養樂多首局靠洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien）敲三分彈，2局上廣岡大志敲帶有1分打點，3局上雄平敲安再得1分，村上宗隆敲安後，巨人先發今村信貴被打退場，由堀岡隼人後援。下棒養樂多打者中村悠平敲雙殺打，但球隊再得1分；4局上廣岡大志敲陽春彈，助養樂多取得7：0領先。

4局下巨人坂本勇人揮陽春砲，5局上養樂多靠巨人投手堀岡隼人發生暴投，多添1分。5局下巨人先靠對手失誤拿1分，大城卓三的滾地球護送再打回1分，洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）揮出陽春彈，巨人單局得3分，追到4：8落後。

6局下岡本和真敲陽春砲，8局上山田哲人敲安攻回1分；8局下巨人葛雷諾（Alex Guerrero）陽春砲、岡本和真三分彈，巨人單局攻4分追平比數。

9局下大城卓三敲安後，巨人換陽岱鋼代跑，代打換捕手小林誠司，他擺出短棒要短打，點成投手前滾地球，陽岱鋼要滑向二壘時，左膝蓋撞地，被養樂多投手梅野雄吾傳二壘封殺。陽岱鋼一跛一跛走回休息區，表情痛苦。

巨人10局下再開啟攻勢，坂本勇人敲二壘安，丸佳浩獲故意保送，岡本和真也選到保送，巨人無人出局攻占滿壘，老將阿部慎之助遭三振，代打龜井善行敲再見高飛犧牲打，巨人最後以10：9逆轉氣走養樂多。

巨人全場有8安打，有5發是全壘打，坂本勇人單場2安包含一發陽春彈，睽違9年再度繳出單季30轟成績。岡本和真單場雙響砲灌4分打點，葛雷諾有兩發陽春砲，這是巨人相隔13年後，再度於落後7分的情況下，演出逆轉秀。

巨人先發今村信貴僅投2局失6分，幸運逃敗。洋投狄拉羅薩（Rubby De La Rosa）後援1局無失分，獲本季首勝；養樂多先發小川泰弘主投7局失5分2分自責，但牛棚砸鍋無緣勝投。洋投麥高夫 （Scott McGough）投0.2局失1分，吞本季第3敗。

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

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