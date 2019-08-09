世錦賽》BWF誤植女單名單！重抽籤後戴資穎4強有望戰陳雨菲

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽19日於瑞士巴塞爾點燃戰火，原先在週一進行各項目抽籤，想不到世界羽聯（BWF）竟誤植女單參賽名單，今日重新進行抽籤，台灣一姊戴資穎榮膺女單第2種子於48強輪空，但32強對手，以及同區主要勁敵都出現變化。

世界羽聯解釋，本屆女單選手中，有人並未取得資格，但他們卻誤植將其放入參賽名單，因此為求公平起見，決定重新進行抽籤。

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戴資穎原先32強對手是世界排名37香港好手葉姵延及世界排名66的加拿大洪德里琪（Rachel Honderich）之間勝方，經過重新抽籤後，小戴首戰對手將從世界排名28印尼的菲特里亞尼與世界排名40華裔德國籍的李怡逢之中產生。

此外，原本與戴資穎同在下半區的日本名將奧原希望、中國選手何冰嬌及印度一姊辛度。不過，現在剩辛度位於下半區，奧原、何冰嬌都在上半區，變成世界排名第3的中國好手陳雨菲、前球后印度賽娜入列。戴資穎爭冠路上，8強有望遇到辛度，再來4強對手預料就是陳雨菲或賽娜。

戴資穎本週以9萬1845分居世界排名第2，而世界球后日本名將山口茜則是9萬3930分。對於小戴而言，世錦賽最佳狀況為贏得生涯首座世錦賽冠軍，就能一舉超越山口茜，重返球后位置。

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