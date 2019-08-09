沙排》台灣「全壘打」 男、女三組人馬全晉級

王進如。（協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，進行第二天賽程，台灣男、女各3組人馬都晉級，其中女子一隊「沙」場老將顧乃涵／劉碧欣今賽事輪空，3戰全勝以分組第一出線，其餘5組皆拿下2勝1敗，以分組第二挺進下一輪的單敗淘汰賽。

男子一隊王進如／謝雅仁首日意外敗給阿曼，今碰上香港楊博文／徐錦龍獲勝才能晉級12強，所幸兩人頂住壓力，最終21：18、21：14勝出。

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王進如／謝雅仁是目前台灣男子沙排世界積分最高的組合，甫於今年三月才在印度沙排世巡賽奪銀，但昨卻踢到鐵板，王進如表示，「受颱風影響，風勢詭譎、多變，節奏被對手帶著走，打不出應有水準。」

王進如／謝雅仁今年10月合作就滿2年，此役發揮默契，加上賽前認真研究香港隊的打法，收到成效。

王進如表示，兩人平常會互相去了解對方，一旁的謝雅仁搭話，「我都會開玩笑嗆他，叫他『冬瓜』，他就回嗆我是『排骨』。」於是「冬瓜排骨湯」組合出爐，兩人累積的好感情，合作為好成績打拚。

澎湖縣首次舉辦國際沙灘排球賽，主辦單位全國排球協會高規格「迎賓」，包括從台灣運來容納超過600人的臨時看台，並大工程整沙三次，將貝殼和石頭等異物過濾，讓球員能盡情揮灑。此賽事也攸關奧運資格，冠軍隊伍能進帳100分的奧運積分。

謝雅仁。（協會提供）

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