日職》隊友短打、陽岱鋼代跑翻滾出局 讓監督臉色鐵青

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天在主場東京巨蛋對上養樂多燕子，台灣好手陽岱鋼9局下代跑，隊友短打後，他衝向二壘要滑壘時疑似受傷，之後也沒有守備，這個打跑過程讓巨人監督原辰德臉色鐵青、還碎念一下。巨人此戰克服最多7分落後，在延長賽第10局靠著龜井善行的再見高飛犧牲打，以10：9逆轉獲勝。

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巨人9局下首棒打者大城卓三敲安後，換陽岱鋼代跑，巨人也換捕手小林誠司，他短打點成投手前滾地球，讓養樂多投手梅野雄吾一個彈跳就接到球，他傳二壘要封殺，陽岱鋼衝向二壘時滑壘，未料左膝先撞地，翻滾後坐在地上，遭到封殺出局。

陽岱鋼起身後表情痛苦，先是彎腰、兩手壓著膝蓋，巨人隊防護員上前關心後，陽岱鋼自行走回休息區。巨人監督原辰德相當不滿球隊這次的打跑表現，臉色鐵青，該局攻守交換後，還在休息區向巨人打擊總合教練吉村禎章碎念。

巨人軍在10局下靠著龜善行的再見高飛犧牲打贏球，助隊創下相隔13年後，在落後最多7分的情況下逆轉贏球。包含陽岱鋼在內，全隊衝出來慶祝勝利，他賽後也和全隊擊掌。

陽岱鋼在上月25日守備時出現腰部不適，本月6日才回到一軍擔任先發，4打數敲1安。8日他替補上陣，2打數沒表現。目前打擊率為0.294，有4轟、16分打點。

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

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