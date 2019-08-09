中職》賽前沒練打照樣贏球 聯盟3名10勝投手都在猿

林泓育敲逆轉三分砲。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕即使賽前一個多小時才趕到球場，取消打擊、守備練習，今天Lamigo桃猿照樣以10:5擊敗統一獅，郭嚴文還掃出「花蓮百轟」，上演反客為主戲碼，他露出招牌微笑，「我很喜歡來花蓮。」

受颱風影響，今天桃猿全員搭台鐵站兩個半小時才到花蓮，連忙趕赴球場，只進行簡單熱身，攻擊火力絲毫不減，全場擊出12支安打，5局上林泓育轟3分砲，6局上郭嚴文敲陽春砲，聯盟花蓮百轟出爐，該局林泓育再補上2分打點二壘安打，單場灌進5分打點獲選MVP。

請繼續往下閱讀...

Lamigo桃猿先發投手王溢正。（記者陳志曲攝）

「我對花蓮的感覺很好。」郭嚴文表示，這是他在這座球場第2轟，平常如果放假，他會來花蓮旅遊放鬆，不管旅行或比賽，感覺都很舒服。

賽前不用打擊練習就能擊潰對手，郭嚴文說，「這不是重點，就打嘛，輸贏是結果論，到花蓮會累啊，但不能當藉口。」

林泓育也認為賽前沒練打沒差，他說，「我們來花蓮前一天有練球，再前一天也有比賽，不是說休息3天沒碰球，上場就是盡力，賽前想辦法把技術和心態準備好。」

前4局桃猿打得悶，不但未得分，還慘吞9K，完全遭對方先發投手羅里奇壓制，終於在5局上一舉突破，桃猿教頭洪一中說，羅里奇狀況很好，只是第5局也不知道羅里奇為什麼突然「走鐘」。

洪總認為，前幾局打得悶，和賽前取消打擊練習關係不大，雖說搭台鐵一整路很累、晚到有影響，主因還是羅里奇的球難打。王溢正先發6局失4分，靠隊友火力掩護拿下本季第10勝，與李茲、尼克斯並列聯盟第一。

林泓育開轟。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿林泓育（左）拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿郭嚴文（右）開轟。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿贏球。（記者陳志曲攝）

統一獅羅里奇亂流退場。（記者陳志曲攝）

統一獅輸球。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿球員林泓育（前）與陳禹勳（後）到達花蓮棒球場。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法