網球》遭球后組合逆轉 謝淑薇羅傑斯盃8強止步

謝淑薇昨在多倫多羅傑斯盃女網賽，歷經超級搶10，不敵澳白組合，雙打8強止步。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕羅傑斯盃女網賽於加拿大多倫多進行，我國謝淑薇／比利時菲莉普金絲（Kirsten Flipkens）歷經「超級搶10」拉鋸，仍以6：4、2：6、5：10横遭澳洲芭提（Ashleigh Barty）／白俄羅斯阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）的球后等級勁敵大逆轉，第4種子「台比聯軍」雙打8強止步。

謝淑薇先前女雙次輪開胡，卻不慎扭傷右腳踝，所幸休息包紮後仍能出賽，面對都當過女單世界球后的第6種子「澳白組合」，小薇與菲莉普金絲毫無懼色，開賽率先突破，順勢先馳得盤。只不過，老經驗的芭提／阿莎蓮卡次盤瘋狂反撲，強勢火力扳回一城；戰線拉進決勝搶10，小薇人馬仍難壓制對方猛攻，一路苦追未果吞敗，總計激戰1小時16分鐘。

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這項美網大滿貫暖身的北美硬地賽事，謝淑薇原本只想拚單打，但初登場直落2不敵美國新星凱寧（Sofia Kenin）；至於無心插柳的雙打，小薇則與菲莉普金絲首度合拍，「台比聯軍」首輪輪空，次輪磨合迅速直落2「射日」，可惜8強戰先盛後衰，無緣更上層樓，台將也提前結束本站賽程。

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