王柏融重回一軍對決軟銀 今日賽事預告與轉播

王柏融上場打擊。（資料照，記者陳志曲攝）

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日職例行賽持續進行，「台灣大王」王柏融睽違1個月回歸一軍，要對上太平洋聯盟龍頭軟銀。日本火腿近況不佳，已吞下三連敗，距離軟銀有3.5場勝差，雖然大王目前還不能守備，將以打擊為主，能否幫助球隊追近勝場差距？請台灣球迷記得鎖定《自由體育》報導！

大聯盟方面，洋基作客藍鳥4連戰第二場，派出36歲資深投手哈普（J.A Happ）對上25歲年輕投手瑞德佛利（Sean Reid-Foley），洋基打線能否延續火熱表現，挑戰10連勝？請球迷們鎖定轉播。

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此外，大聯盟還有一場比賽轉播，是由天使踢館紅襪，天使隊近況不佳，昨天遭到紅襪王牌塞爾封鎖，吞下本季最長的7連敗，今天將派出巴瑞亞（Jaime Barria）先發對上強森（Brian Johnson）。

MLB

07:00 天使@紅襪 FOX體育、FOX體育3台

07:00 洋基@藍鳥 民視

中職

17:05 富邦悍將@中信兄弟 CPBLTV

17:05 Lamigo桃猿@統一獅 ELEVEN SPORTS、WIN TV

日職

12:00 火腿@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

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