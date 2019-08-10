MLB》場邊爆氣直衝總教練 金鶯戴維斯回應了（影音）

戴維斯爆氣後首度受訪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯球星戴維斯（Chris Davis）與總教練海德（Brandon Hyde）爆發激烈衝突後，今天首度接受訪問，坦言當時情緒瀕臨崩潰，對於自己失控感到抱歉，球團和總教練也出面滅火。

戴維斯前天比賽中大爆走，在休息室得被隊友抱住，才沒有直接衝向總教練，賽後拒絕接受訪問，今天的比賽沒有先發，但總管埃利亞斯（Mike Elias）強調球團不會處罰戴維斯，這次事件也不會影響到戴維斯與球團現在或未來的關係。

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「他們都是熱血的傢伙，是專業的運動員，我們被洋基狂敲全壘打、落後十分，這一點也不好受，所以事情發生了。」總管埃利亞斯說，表示當天就跟球隊老闆談過，認為戴維斯最近打得很氣餒，球隊戰績也不好看，長期壓力難耐以致爆發衝突。

衝突後首度受訪的戴維斯則說，他知道今年自己的打擊狀況不好，但至少還能在守備上有所貢獻，但他那天在前個半局，沒能接好隊友傳球，讓對手上壘、後來還挨轟，讓他到達崩潰臨界點，回休息室後不久就情緒失控，才會在場邊爆氣槓上總教練。

戴維斯在休息室直接衝向總教練。（資料照，法新社）

「我當時非常沮喪，才會發生後來的事，當你一直在跟失敗作戰，你會有很多小劇場，得把它們發洩出來，但很不幸的是，我在休息室讓它大爆炸，我也希望沒有，但願我有把它壓下來，但事情就是發生了，我也不能回去改變它。」戴維斯說。

戴維斯後來被換下場，直接離開休息室，對此戴維斯解釋，是因為想尊重隊友，才作出這個決定，當時覺得自己離開比較好。戴維斯也說，衝突當天就跟總教練講開，也對後續發展作好準備，今天賽前曾到總教練辦公室談話將近一小時，但拒絕透露細節。

總教練海德也說，已經跟球員講開並且重修舊好，兩人對於衝突傷害到球隊形象，都覺得很糟，但也不願詳談彼此對話細節，僅表示對於當時直接在休息室對罵感到後悔，「我很希望當時我用不同的方式處理，我應該要把球員帶到休息室通道，這樣就沒有人會看見發生什麼事了。」

戴維斯賽前與總教練在場邊談話，今天沒有先發。（美聯社）

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