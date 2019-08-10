MLB》轉隊主場初先發 鮑爾飆11K、送球迷吃披薩（影音）

〔體育中心／綜合報導〕轉隊首戰投不滿5局的鮑爾（Trevor Bauer），今天在新東家主場重新自我介紹，先發7局狂飆11次三振，力壓挨3轟的小熊日投達比修有，紅人以5：2贏球，鮑爾獲加盟首勝，也為全場球迷贏得免費披薩。

從印地安人被交易到紅人之後，鮑爾首場先發是在客場，對勇士僅投4.2局最終無關勝敗，今天在紅人球場登板，是加盟後首次於主場先發，首局被卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）擊出陽春砲後，沒有再丟掉任何分數，用106球投完7局，送出11次三振。

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鮑爾轉隊首次主場先發，送出11次三振。（美聯社）

大聯盟官網指出，這是繼1984年後，國聯首度有投手在季中被交易後，首次主場先發飆出至少11次三振。另一方面，由於紅人與當地知名披薩店合作，只要紅人在主場比賽賞對手至少11K，球迷就能憑該日門票兌換免費披薩，讓鮑爾加盟的主場首勝更加分。

小熊日投達比修有今天單場挨3轟，2局下被新秀阿奎諾（Ismael Aquino）擊出超前兩分砲，隨後續挨2支陽春彈，先發6局挨4安，其中3支都是全壘打，掉4分皆為責失，隊友首局開轟後，僅靠滿壘觸身保送再添1分，達比修有吞下本季第6敗。

達比修有此役挨4安，有3支是全壘打。（法新社）

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