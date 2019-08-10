羽球》BWF重抽世錦賽籤表內幕曝光 外國網友氣炸了！

模里西斯的女將凱特。（取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕羽球世錦賽昨進行女單籤表重抽的罕見事故，引起球迷譁然，根據世界羽聯（BWF）的聲明，重抽的原因是「有一名球員錯誤地被放在女單名單上」，除此之外尚無進一步解釋。

丹麥媒體「TV2」今日爆料內幕，這名「錯誤的女單球員」就是來自模里西斯的「非洲一姊」凱特（Kate Foo Kune），她在重抽後並沒有列在名單上，原來她在今年4月非錦賽的藥檢未過，違反《世界反興奮劑條例》遭到BWF禁賽，不過BWF原本忘記已經將凱特給禁賽，又將她給排入籤表。

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消息一出，也引起國外網友不滿：「BWF只需要用其他球員取代凱特的位子就好，為何要重抽？」、「這理由真好笑」、「BWF出包，最後卻是選手扛責？」對此撰文記者Jacob Qvirin表示：「我們也正在和BWF確認這個問題。」

女單籤表重抽後，對台灣一姊戴資穎的最大影響是晉級之路變得難行，她原本與日本名將奧原希望、中國好手何冰嬌及印度一姐辛度同在下半區，結果新籤表僅剩辛度留著，而奧原、何冰嬌的位置改由世界排名第3中國好手陳雨菲、印度前球后賽娜頂替。

籤表重抽讓戴資穎的奪冠路變得難行。（法新社）

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