MLB》傷後首進牛棚練投 洋基王牌9月回歸在望

塞維里諾傷後首度牛棚練投，瞄準9月復出衝刺季後賽。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌塞維里諾（Luis Severino）傷後首度進牛棚練投，透露感覺比預期還好，希望能在9月復出，幫助球隊衝刺季後賽，不介意先發或後援出賽。

塞維里諾季前與洋基續約，隨後因右肩傷勢持續停機，本季至今未在大聯盟出賽，今天是相隔5個多月，首度回牛棚練投，在投手教練和總教練布恩（Aaron Boone）緊盯下投23球，包含數顆變速球和2顆滑球。

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「這對我來說意義重大，今年是個非常非常漫長的一年，現在踏出這一步，我覺得我已經準備好了，我覺得我能在幾週內開始幫助球隊。」塞維里諾說，形容今天盡牛棚練投的感覺，比預期得還要來得好。

總教練布恩也說，塞維里諾今天看起來真的很棒，透露球團可能加快腳步，不排除讓塞維里諾直接在大聯盟調整，練回先發投手需要的體力和續航力。塞維里諾下週會再進牛棚，接著將開始面對打者以及模擬賽。

塞維里諾希望能在9月回歸，幫助洋基衝刺季後賽，透露先發或牛棚都樂意擔當。總教練布恩表示，有可能比照春訓備戰開季的方式，讓塞維里諾循序漸進準備季後賽，但目前尚未決定如何安排。

塞維里諾不介意先發或牛棚任務。（資料照，USA TODAY Sports）

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