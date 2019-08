世界盃》「甜瓜」慘遭美國隊打槍 獨行俠老闆怒替他抱不平

安東尼已經超過8個月無球可打,主動詢問能否加入美國隊還被打槍。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕昔日風光的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony),從去年11月與火箭分道揚鑣,又被公牛裁掉後,已經超過8個月無球可打,近期他主動投石問路,希望能加入美國隊打今年世界盃,但最終卻仍遭「打槍」,而獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)今出聲替他抱不平,認為「甜瓜」的名字應該要出現在美國隊的名單上。

本屆世界盃,美國隊可說是星光黯淡,在A.戴維斯(Anthony Davis)和哈登(James Harden)宣布不打後,多位明星球員也陸陸續續退出,也讓不球迷想起了過去在國際賽表現都相當亮眼的前鋒「甜瓜」安東尼。

請繼續往下閱讀...

安東尼NBA生涯於金塊起步,曾是2003年黃金梯的成員之一,2011年被交易至尼克,曾在2014年於主場38分鐘狂飆62分,至今仍讓球迷津津樂道。而他過去曾四度代表美國男籃出征奧運,奪下3面金牌、1面銅牌,得分(336)和籃板(125)都是美國隊史上第一。

安東尼過去在國際賽表現相當亮眼,曾4度美國奧運夢幻隊,拿下3金1銅。(資料照,美聯社)

昨天美國男籃總監柯蘭吉洛(Jerry Colangelo)親上火線解釋美國隊無意找安東尼來助拳的原因,柯蘭吉洛表示自己非常肯定安東尼在國家隊的勞苦功高,國際賽表現十分出色,但因為認為甜瓜想加入美國隊的動機「並不單純」,也覺得他現在加入可能會讓球隊分心,所以最終還是將他拒於門外。

今天獨行俠庫班在受訪時,忍不住替甜瓜抱不平,「我們現在在談的可是甜瓜耶,我必須要幫他講點話,他應該要進那支球隊(美國隊),他們根本沒有理由不讓他加入。」

「只要Carmelo沒有堅持自己一定要先發,也沒說要多給他上場機會,且願意贏和其他隊友一起競爭贏得自己的出賽時間的話,應該要讓他入選的!」庫班說道,「這又不是奧運,教練團就只有幾週的時間,又不是要你從頭培養球員,現在最需要的是有經驗的球員吧,你要想的應該是一位知道自己在幹麻並能幫你贏球的選手才對呀。」

對於柯蘭吉洛表示,甜瓜可能會導致球員們分心,庫班最後也還不客氣的反駁,「他們可是由全宇宙最好的教練來執教,怎麼可能會讓球員分心呢?」

"Absolutely he should be there" @mcuban calls in to @talkhoops and @ReggieTheus to explain why @carmeloanthony belongs on the @usabasketball World Cup roster pic.twitter.com/h7VCdL7bcF