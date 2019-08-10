世界盃》「甜瓜」慘遭美國隊打槍 獨行俠老闆怒替他抱不平

安東尼已經超過8個月無球可打，主動詢問能否加入美國隊還被打槍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日風光的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），從去年11月與火箭分道揚鑣，又被公牛裁掉後，已經超過8個月無球可打，近期他主動投石問路，希望能加入美國隊打今年世界盃，但最終卻仍遭「打槍」，而獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）今出聲替他抱不平，認為「甜瓜」的名字應該要出現在美國隊的名單上。

本屆世界盃，美國隊可說是星光黯淡，在A.戴維斯（Anthony Davis）和哈登（James Harden）宣布不打後，多位明星球員也陸陸續續退出，也讓不球迷想起了過去在國際賽表現都相當亮眼的前鋒「甜瓜」安東尼。

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安東尼NBA生涯於金塊起步，曾是2003年黃金梯的成員之一，2011年被交易至尼克，曾在2014年於主場38分鐘狂飆62分，至今仍讓球迷津津樂道。而他過去曾四度代表美國男籃出征奧運，奪下3面金牌、1面銅牌，得分（336）和籃板（125）都是美國隊史上第一。

安東尼過去在國際賽表現相當亮眼，曾4度美國奧運夢幻隊，拿下3金1銅。（資料照，美聯社）

昨天美國男籃總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）親上火線解釋美國隊無意找安東尼來助拳的原因，柯蘭吉洛表示自己非常肯定安東尼在國家隊的勞苦功高，國際賽表現十分出色，但因為認為甜瓜想加入美國隊的動機「並不單純」，也覺得他現在加入可能會讓球隊分心，所以最終還是將他拒於門外。

今天獨行俠庫班在受訪時，忍不住替甜瓜抱不平，「我們現在在談的可是甜瓜耶，我必須要幫他講點話，他應該要進那支球隊（美國隊），他們根本沒有理由不讓他加入。」

「只要Carmelo沒有堅持自己一定要先發，也沒說要多給他上場機會，且願意贏和其他隊友一起競爭贏得自己的出賽時間的話，應該要讓他入選的！」庫班說道，「這又不是奧運，教練團就只有幾週的時間，又不是要你從頭培養球員，現在最需要的是有經驗的球員吧，你要想的應該是一位知道自己在幹麻並能幫你贏球的選手才對呀。」

對於柯蘭吉洛表示，甜瓜可能會導致球員們分心，庫班最後也還不客氣的反駁，「他們可是由全宇宙最好的教練來執教，怎麼可能會讓球員分心呢？」

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