MLB》王牌身手！陳偉殷完美後援9上9下 連9局無失分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今天在對勇士之戰，後援投了3局讓打者完美9上9下，沒有被敲安也沒有投保送，飆出3K沒有失分，最快球速93英哩，殷仔目前已經連續9局無失分，8月份出賽3場防禦率還是0。

陳偉殷在6局下球隊0：6落後時登板，讓打者擊出滾地球、飛球出局，最候用滑球三振去年國聯新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），7局下陳偉殷續投，阿爾比斯（Ozzie Albies）、佛里曼（Freddie Freeman）連續滾地球出局，再用92.3英哩四縫線速球讓唐納森（Josh Donaldson）擦棒被捕三振。

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8局上馬林魚靠卡斯楚（Starlin Castro）的全壘打追回1分，陳偉殷8局下續投，杜維（Adam Duvall）平飛球出局，卡柏森（Charlie Culberson）三壘滾地球出局，最後殷仔用曲球讓佛勞爾斯（Tyler Flowers）揮棒落空三振。結束今日投球工作，總計殷仔用33球有20球是好球，整季防禦率下修到6.24。

勇士此役靠阿庫尼亞在第5局、第9局接連開轟，最後以8：4擊敗馬林魚。

陳偉殷。（資料照，USA TODAY Sports）

阿庫尼亞敲出雙響砲。（美聯社）

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