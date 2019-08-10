滑冰》強脫褲讓隊友下體曝光 南韓冬奧金牌懲處今出爐

平昌東奧金牌林孝俊，3月才風光在世界短道競速滑冰錦標賽摘下4面金牌，卻因霸凌隊友遭禁賽一年。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在去年平昌冬奧拿下金牌的韓國短道競速滑冰的林孝俊（Lim Hyo-jun），日前遭爆霸凌、性騷擾隊友，而韓國滑冰聯盟（KSU）今宣布，將對這位23歲的金牌選手做出禁賽一年的處罰。

根據《韓聯社》報導，林孝俊6月中在攀爬集訓時，趁著20歲隊友黃大憲（Hwang Dae-heon）卡在2公尺高的岩壁上時，竟在多位年輕女選手面前，當眾脫掉他的褲子，讓他性器官外露。

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事後林孝俊雖然道歉，解釋整起事件是發生在休息時間、自己只是玩笑開過頭，不過他們整隊不但因此被趕出國家集訓選手村一個月，黃大憲更表示自己身心受創，需服用安眠藥才能睡。

遭受隊友性霸凌，20歲的黃大憲表示自己身心受創。（資料照，歐新社）

韓國滑冰聯盟在採集證據，並與雙方當事人面談後，決定對性霸凌隊友的林孝俊祭出一年禁賽懲處，即日起到明年8月7日前，禁止他參加任何短道競速滑冰的相關活動。

林孝俊曾在平昌冬奧一舉摘下男子1500公尺金牌和500公尺銅牌，今年世錦賽更是獨得四面金牌，堪稱男子短道競速滑冰第一人，如今面臨一年禁賽，恐怕將大大影響他的滑冰生涯。

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