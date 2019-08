MLB》無故遭驅逐出場！ 賈納爆走衝向裁判險釀衝突（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基踢館藍鳥四連戰第二場發生意外插曲,4局上,外野手塔克曼(Mike Tauchman)遭到三振,不過一旁在休息區的外野手賈納(Brett Gardner)卻遭到主審驅逐出場,賈納得知後相當生氣,衝上前朝主審咆嘯,所幸洋基總教練布恩(Aaron Boone)及時攔阻,才沒擴大衝突。

