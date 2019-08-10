NBA》林書豪一番話 竟遭中國網友調侃「來養老」

林書豪表示自己在NBA退休後有意加盟CBA，中國網友卻不買帳。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕與暴龍隊合約在今夏期滿後，林書豪至今尚未確定新東家，昨他正式和中國運動品牌「特步」簽約，讓外界臆測他是否會轉戰CBA。而豪小子在廣州出席活動時表示，表示若自己從NBA退休後一定會投奔CBA，不過此話一出，卻引起部分中國球迷不滿，留言調侃他「只是想來養老嗎？」

上季風光隨暴龍奪冠，林書豪迄今卻仍在尋覓下家，新球季動向被受關注，而他昨在廣州參加籃球產業交流會時，表示因為目前已經有許多球隊都在跟他的經濟人接洽，包括一些俄羅斯等的球隊，自己目前還在收集所有的球隊資料，會慢慢認真做決定。

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而談到是否考慮加盟CBA，豪小子說：「當然一定會考慮CBA，如果我的身體OK的話，我從5年前就已經說過，有一天從NBA退休之後，一定會投奔CBA， 所以我們就是等等看，我不知道是不是明年？後年？我也很期待。」

林書豪訪問影片這邊看

不過林書豪受訪的影片上傳後，對於豪小子這樣的說法，顯然讓許多中國網友不太開心，紛紛留言調侃「所以意思是今年不會來？」、「哦？養老來著嗎」、「要來，就現在」，還有網友直接開酸「以後人家也未必要你」、「在NBA打不了的都來CBA是嫌中國的錢太好賺?」

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