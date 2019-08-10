NBA》2.21億合約終成空 沃克世界盃開始「綠衫軍」新生活

沃克剛轉入塞爾提克隊（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前黃蜂隊明星控衛沃克（Kemba Walker）今夏正式成為塞爾提克隊的一員，簽下四年1.42億美金的合約，補上厄文（Kyrie Irving）轉往籃網後的空位，而先前傳出黃蜂開給他2.21億頂薪的消息也他證實「根本沒有發生過」。

對於沃克來說，待在黃蜂隊似乎視最合理的選擇，他原本能夠拿到2.21億美金的超級頂薪，不過根據《The Athletic》記者Shams Charania，黃蜂從來沒有提出這樣的報價，黃蜂給出的最高合約是五年1.6億美金。

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沃克在決定加入塞爾提克之前並沒有和黃蜂老闆喬丹（Michael Jordan）討論，不過《The Athletic》的報導中指出沃克並沒有對黃蜂甚至老闆喬丹生氣：「因為我了解生意運作就是這樣。」沃克最後以四年1.42億美金加盟塞爾提克。

沃克於訓練營展現領導力（資料照，法新社）

下個賽季沃克和球隊都將背負很大的期待，塞爾提克隊的表現也相當受到矚目，眾家球迷也看好他們是東部冠軍的大熱門之一。

在下個賽季正式開打前，沃克因為世界盃還有許多曝光機會，USA Basketball的推特上發布一支沃克在訓練營中與隊友互動的短片，很明顯地他已經在練習中展現領導力，並在球隊中扮演著鼓勵人心的正面角色。

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