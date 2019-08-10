日職Live》王柏融連2打席上壘 回歸首打席就敲安

第三局

2出局後，大田泰示敲出左外野安打，王柏融第2球瞄準139公里滑球，差點敲出一壘車布邊的長打，可惜滾出界外，最後王柏融選到四壞球保送，單場兩打席都上壘。下一棒近藤健介敲出滾地球出局，火腿本局沒有得分。

第一局

大田泰示靠內野安打上壘，王柏融瞄準千賀滉大152公里的噴射球敲出右外野平飛安打，回到一軍的首打席就敲安，形成1出局一二壘有人，可惜接下來近藤健介、渡邊諒都敲出滾地球出局，火腿本局沒有得分。

請繼續往下閱讀...

賽前報導

日本火腿今天起踢館福岡巨蛋和軟銀展開3連戰，「台灣大王」王柏融賽前升上一軍，馬上在首戰擔任先發第三棒DH，目前雙方勝差3.5場，今日都派出王牌投手先發，由有原航平對上千賀滉大。比賽預計台灣時間12點開打。

火腿

1（中）西川遥輝

2（右）大田泰示

3（指）王柏融

4（左）近藤健介

5（二）渡辺諒

6（三）石井一成

7（一）清宮幸太郎

8（捕）石川亮

9（游）中島卓也

先發投手：有原航平

軟銀

1（二）明石健志

2（游）今宮健太

3（一）内川聖一

4（指）戴斯潘

5（左）賈西亞爾

6（右）中村晃

7（三）松田宣浩

8（中）福田秀平

9（捕）甲斐拓也

先發投手：千賀滉大

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法