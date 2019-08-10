日職Live》王柏融連2打席上壘 回歸首打席就敲安

第三局
2出局後，大田泰示敲出左外野安打，王柏融第2球瞄準139公里滑球，差點敲出一壘車布邊的長打，可惜滾出界外，最後王柏融選到四壞球保送，單場兩打席都上壘。下一棒近藤健介敲出滾地球出局，火腿本局沒有得分。
第一局
大田泰示靠內野安打上壘，王柏融瞄準千賀滉大152公里的噴射球敲出右外野平飛安打，回到一軍的首打席就敲安，形成1出局一二壘有人，可惜接下來近藤健介、渡邊諒都敲出滾地球出局，火腿本局沒有得分。
請繼續往下閱讀...
賽前報導
日本火腿今天起踢館福岡巨蛋和軟銀展開3連戰，「台灣大王」王柏融賽前升上一軍，馬上在首戰擔任先發第三棒DH，目前雙方勝差3.5場，今日都派出王牌投手先發，由有原航平對上千賀滉大。比賽預計台灣時間12點開打。
火腿
1（中）西川遥輝
2（右）大田泰示
3（指）王柏融
4（左）近藤健介
5（二）渡辺諒
6（三）石井一成
7（一）清宮幸太郎
8（捕）石川亮
9（游）中島卓也
先發投手：有原航平
軟銀
1（二）明石健志
2（游）今宮健太
3（一）内川聖一
4（指）戴斯潘
5（左）賈西亞爾
6（右）中村晃
7（三）松田宣浩
8（中）福田秀平
9（捕）甲斐拓也
先發投手：千賀滉大