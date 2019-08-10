MLB》 雙城紀錄夜丟王座 印地安人衝上分區第一（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天締造隊史開轟新紀錄，但印地安人狂掃14安，以6：2贏球，拿到本季第70勝，從落後11.5場勝差開始追，相隔3個多月，首度重返美聯中區第一。

雙城今天對明星賽MVP畢伯（Shane Bieber）扛出2轟，羅沙里歐（Eddie Rosario）在第6局擊出右外野陽春砲，是雙城團隊本季第226轟，刷新高懸56年的隊史紀錄，然而全場只靠這2轟得分，雙城不僅輸球，也讓出獨霸多時的美中王座。

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時間回到美國時間4月26日，當時印地安人整整落後雙城11.5場勝差，但印地安人自6月開始，59場比賽狂贏42場為大聯盟最佳，勝率高達7成12，這次四連戰直接與雙城碰頭，不僅賞雙城本季首次四連敗，更衝上美中王座，與雙城並列第一，系列賽還有2戰，有機會踢下雙城。

雙城菜鳥左投史梅澤斯（Devin Smeltzer）前4局安然過關，5局上遭受震撼教育，連4棒被敲安，挨拉米瑞茲（Jose Ramirez）二壘安打後被換下場，印地安人該局猛打1輪，連5棒打回分數，吃下5分大局奠定勝基，雙城連2戰先發撐不完5局被KO。

雙城單季226轟破隊史紀錄。（法新社）

印第安人重返美中第一。（美聯社）

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