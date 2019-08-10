日職》張奕來台打冬盟？歐力士研擬史上首次季後「三國計」

張奕（右）日前拿下生涯首勝。（圖片取自歐力士推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日媒報導，歐力士正在研擬球團史上首次於季後派遣球員到3個國家比賽的修行計畫，包括台灣的亞洲冬季聯盟、波多黎各冬季聯盟，以及還在討論中的第3國；其中日前奪下一軍首勝的台灣投手張奕，是球團設定明年可望站穩一軍的投手，則在派遣來台的規畫名單中。

《Sponichi Annex》報導，關係人士指出，歐力士決定派遣球員到台灣及波多黎各等國家舉辦的冬季聯盟，在多國據點進行「武者修行」。其中波多黎各冬季聯盟將是歐力士睽違4年再派球員參加，第3國包括澳洲、墨西哥都在考慮名單中。

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在台灣舉辦的亞洲冬季聯盟去年已進行到第6屆，文中指出，歐力士預定指派張奕、鈴木優等數名明年可望站穩一軍的投手，以及去年歐力士在選秀第1、2順位指名的太田椋、頓宮裕真等潛力新秀，在季後來台參加比賽。

對於此事，中職秘書長馮勝賢表示，很高興大家已經認同這個比賽的強度，日本方面也確定季後會再組兩支聯隊來台參賽，但目前名單尚未確定。依往年慣例，冬盟將在11月下旬開打。

文中也提到，去年來台參賽的歐力士投手榊原翼、外野手佐野皓大等人，今年的成長都有目共睹，也是球團決定擴大季後進修計畫的原因之一。20歲的榊原翼本季已先發登板12場，累計3勝4敗、防禦率2.72；22歲的佐野皓大至今則繳出104打數24安1轟8打點10盜、打擊率2成31。

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