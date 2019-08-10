MLB》百分之二的機率！ 大都會9局下超狂逆轉勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕8局打完落後3分無妨，大都會今天靠著佛雷澤（Todd Frazier）在9局下轟出三分砲一棒追平，康佛托（Michael Conforto）補上再見安，以7：6氣走國民，這是大都會4年來首度在9局下落後3分的局面贏球，獲勝機率僅百分之二，近15戰豪奪14勝。

國民「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今天主投7局只挨4安，大都會僅靠2轟進帳分數，8局打完以3：6落後，9局下國民終結者杜利托（Sean Doolittle）登板關門，大都會只剩最後3個出局數。

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此役之前，大都會在打完8局仍落後的比賽，戰績是44戰全敗，自2014年對費城人後，就不曾在主場、9局下落後至少3分的比賽贏球，今天又是相同局面，但這次大都會找到了贏球的方法。

今天曾開轟的戴維斯（J.D. Davis）率先上場打擊，從對方終結者手中敲出二壘安打，隊友接力敲安攻占一三壘，下一棒佛雷澤擊出左外野驚天三分砲，大都會一棒追平，而且還是無人出局。

國民喊暫停後，新同學佩尼克（Joe Panik）繼續敲安，２出局後大都會擊出單局第5安，攻占一二壘，康佛托連打2顆界外球，杜利托全部直球對決，被康佛托掃出右外野深遠再見安，大都會7：6向國民說再見，全隊衝進場激情慶功，把康佛托的球衣扒光。

佛雷澤9局下擊出追平三分砲。（USA TODAY Sports）

康佛托9局下2出局2好球，擊出再見安打。 （美聯社）

國民終結者砸鍋，搞丟3分領先吞敗。（法新社）

康佛托被隊友扒光上衣、潑水致敬。（USA TODAY Sports）

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