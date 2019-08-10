NBA》勇士全明星後場組合 D.羅素：好像在打電動

D.羅素。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕D.羅素（D'Angelo Russell）今年轉戰勇士隊，他身為上一季全明星，同時也是2015-16的最佳新秀之一，今年23歲的D.羅素生涯履歷已經非常亮眼。

D.羅素最近於HoopsHype的訪問中，記者甘迺迪（Alex Kennedy）問到有關加盟勇士的歷程，D.羅素回答：「今年的休賽期對於很多球員和球隊來說非常刺激，球員們的走向可能會讓其他人被迫調動，我也只是那些試著找到落腳處的球員之一而已，加入勇士隊不能再讓我更興奮，他們連續五年闖進季後賽，這正是我想在聯盟生涯裡所寫下的紀錄，他們有非常好的教練跟球員，我已經準備好上工了！」

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浪花兄弟柯瑞和K.湯普森。（資料照，歐新社）

甘迺迪也問D.羅素：「身為後衛，你將和柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）合作，三位全明星球員同隊的表現肯定十分瘋狂，即將和他們一起打球的心情如何？」D.羅素說：「我覺得這就像在打電玩一樣，三人組合一定比兩人來得有價值，我想這給了我們很大的機會贏球，我非常的興奮，而我想我們也能夠為球迷帶來許多精彩時刻。」

甘迺迪提問：「柯瑞身為兩屆MVP，是NBA史上最優秀的後衛之一，你覺得你可以從他身上學習到什麼？」D.羅素表示：「我覺得加盟勇士隊給我機會像海綿一樣地吸收，我可以向隊上的所有人學習，他們有最佳教練、優秀的球員，這是一個名人堂等級的球隊。」

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