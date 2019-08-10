MLB》留不住乾脆交易掉？紅襪傳想拿美聯MVP換未來

紅襪傳可能在今年冬天就會開始聆聽各隊對去年美聯MVP貝茲的報價。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕2019會是去年美聯年度MVP貝茲（Mookie Betts）披紅襪隊戰袍的最後一年嗎？大聯盟官網今指出，去年衛冕軍紅襪竟有意將陣中明星外野手貝茲擺上交易桌，球團已經考慮要來認真聆聽各隊的報價。

紅襪當紅球星貝茲將在明年季後成為自由球員，日前他受訪證實自己拒絕球團在2017年所開出的8年2億美元延長約，想投身自由市場測試水溫，不希望用廉價的方式來賣掉自己，而大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）透露，為了避免貝茲2020-21球季後就直接走人，紅襪傾向將他擺上交易桌，來換取不錯的潛力新秀或是較好的選秀權。

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繼強打哈波（Bryce Harper）與費城人簽下13年長約總值3.3億美元（約104億台幣）大約、天使看板球星楚奧特（Mike Trout）又以北美運動史上最大的一張合約─12年4.3億美元（約132億台幣）續留母隊後，大聯盟官網就曾點名貝茲，看好他未來有望挑戰哈波、楚奧特紀錄。上季勇奪美聯年度MVP的貝茲，各方面都展現優異能力，不但防守能力優於楚奧特，更比神鱒年輕了14個月。

貝茲將在2020年球季結束後進入自由市場，美媒看好他屆時將能以28歲的年紀來挑戰一份超級大約。（資料照，法新社）

不過紅襪雖然可能在今年休季期間聆聽各隊報價，但摩洛西認為，這不代表衛冕軍一定會把這位超級巨星交易出去，畢竟要換來曾拿下MVP、打擊王和金手套的頂級外野手，代價恐怕並不小。

摩洛西指出，穩坐國聯東區龍頭的勇士隊被認為是目前最合適的潛在交易對象，除了因為勇士強大的農場系統外，再加上主場亞特蘭大離貝茲田納西的老家實在很近，將能讓他們在爭取這位美聯年度MVP上占優勢。

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