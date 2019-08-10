網球》日本小威不敵美國小威 大坂直美照樣重返球后

「日本小威」女單8強不敵美國小威老前輩，不過仍成功重返球后寶座。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕羅傑斯盃女網賽於加拿大多倫多進行，「日本小威」女單8強不敵美國小威老前輩，但拜競爭者同日輸球所賜，第2種子的大坂直美照樣重返世界球后寶座。

大坂直美雖然過往對戰前球后小威廉絲（ Serena Williams）2連勝，但這回大滿貫23冠老將汲取教訓在加拿大一雪前恥，6：3、6：4贏得生涯交手首勝，也強勢挺進女單4強。「我越來越了解她的打法，知道該做些什麼回應，這確實有所幫助。」37歲的小威此役強轟12記愛司，直落2狠狠痛宰後生晚輩，也討回去年邁阿密及美網輸球顏面，美網決賽時小威還因怒罵主審引發軒然大波。

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前球后小威廉絲。（法新社）

儘管大坂直美無緣準決賽，但澳洲的現任世界球后澳洲芭提（Ashleigh Barty）早在次輪初登場就草草落馬，職業積分倒扣大失血，加上排行第3的捷克悍將普莉絲可娃（Karolina Pliskova）又在8強歷經3盤惡鬥不敵愛沙尼亞的康塔薇特（Anett Kontaveit），讓大坂直美天助自助確定下週再度登頂，而芭提的頭銜也只維持短短8週。

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