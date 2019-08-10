中職》判決影響比賽勝負 劉育辰再提建言

統一獅代總教練劉育辰談好球帶。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕昨天統一獅對桃猿之戰，5局上獅隊仍以4:0領先，兩出局一、二壘有人，林立打擊，球數兩好兩壞，羅里奇飆151公里速球，有被判好球空間，主審並未拉弓三振，結束這個半局，接著羅里奇投壞球保送林立，再被藍寅倫2分打點安打，林泓育轟3分砲反超前，形成比賽勝負關鍵。

今天賽前劉育辰和聯盟主管討論昨天裁判幾個判決，劉育辰透露，「昨天上去有跟主審講，所有的人都認為是好球，都離開了，只有你認為是壞球，他說不可能因為你們都認為是好球，人都走了，我就一定要判好球。」

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劉育辰說，「判決是他的權力，可見裁判權力有多大，當場上的人都認為是對的，只有你認為是錯，我講錯就是錯，沒人可反駁，畢竟裁判是場上的神。」

劉育辰強調，不只林立這球，第5局包括林承飛出棒過半沒判，不然這個半局早就結束，這些東西就是那麼剛好巧合發生，「我說過了，絕對相信裁判的專業和辛苦，不會去否認，相對地，也要讓裁判知道，所有人的努力，可能因為你一個人的恍神或怎樣的，全部都付諸流水，你們責任真的很重大。」

裁判畢竟是人、不是機器，誤判難免，劉育辰表示，一場比賽100球有幾顆誤判，這是很自然的，畢竟機器都會出錯，只是說，往往出現在比較關鍵的時刻，又有一些不如某些預期，自然而然就會被放大。

劉育辰指出，之前有跟裁判組提過，裁判可能生理狀況和每天準備機制，要用客觀的東西去評定，這個裁判是不是可以繼續執法依據，不要憑感覺，「用罵的沒有用，勝負都出來了。」

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