MLB》道奇延長賽不敵響尾蛇 雙方罕見賽後清板凳（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在延長賽以2：3輸球，響尾蛇布雷德利（Archie Bradley）投出再見三振後，與道奇休息室起爭執，雙方罕見在賽後清空板凳對峙。

雙方今天戰至延長賽，響尾蛇在11局上開轟、以3：2超前，11局下道奇進攻，響尾蛇終結者布雷德利登板，開局投出保送，下一棒輪到波洛克（A.J. Pollock）打擊，布雷德投到2好1壞，下一球打到球棒，球彈起後被捕手接進手套，主審認定打者擊出小飛球出局。

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道奇提出挑戰失敗，布雷德隨後1球解決透納（Justin Turner），再讓史密斯（Will Smith）揮空再見三振，結束比賽。但布雷德下丘途中，突然大動作對道奇休息室咆哮，場邊鏡頭帶到波洛克趴在場邊護欄，可能是讓布雷德爆氣的對象。

雙方罕見在賽後清空板凳，到場上對峙，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也越講越激動，但被主審勸退，兩隊在一片混亂中結束比賽，道奇總教練羅伯斯退場後，還不時回頭往回看。

波洛克11局被判出局。（美聯社）

波洛克飆K結束比賽後，爆氣槓上道奇休息室。（USA TODAY Sports）

道奇總教練羅伯斯越講越氣。（美聯社）

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