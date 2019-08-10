雄鷹盃》遭中國清大的神射手射歪 台師大29分之差屈居亞軍

台師大隊長周桂羽攻下13分，已是全隊唯一得分達雙位數（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕政大雄鷹盃國際名校籃球邀請賽今進行最後一天賽事，台灣師大、今年中國CUBA亞軍的清華大學本屆皆為4連勝，贏家將成為冠軍，清大靠著射手曾茂洲狂飆7顆三分球、轟進全場最多23分，以80：51大勝台師大，以5連勝快意封王。

22歲的曾茂洲是中國大專籃壇數一數二的神射手，這次雄鷹盃就展現百步穿楊的外線能力，他今日在三分線出手11次命中7球，而本屆5戰共進23顆三分球，命中率53.5％。

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台師大此仗僅隊長周桂羽攻下13分，其餘無人得分達雙位數。周桂羽認為，清大的身材條件出色，且攻擊速度也比過去對上的中國球員快，「輸球不會怎樣，但我們要多學習對方的優點。」

教練盧譽誠認為，現階段球隊仍在調整期，較著重球員體能訓練，最大目的是藉由這次盃賽使大一、大二球員累積經驗，於UBA新賽季頂替上來，與周桂羽、蘇士軒、容毅燊、陳又瑋等共同合作。台師大今夏將安排2度出國移訓，首波預計是20日至澳洲雪梨，接著在9月再遠赴中國，全力備戰UBA賽季。

台師大董永全（記者林岳甫攝）

台師大隊長周桂羽攻下13分，已是全隊唯一得分達雙位數（記者林岳甫攝）

22歲的曾茂洲是中國大專籃壇數一數二的神射手，這次雄鷹盃共進23顆三分球，命中率53.5％。（記者林岳甫攝）

台師大董永全（記者林岳甫攝）

22歲的曾茂洲是中國大專籃壇數一數二的神射手，這次雄鷹盃共進23顆三分球，命中率53.5％。（記者林岳甫攝）

台師大簡家暐（記者林岳甫攝）

22歲的曾茂洲是中國大專籃壇數一數二的神射手，這次雄鷹盃共進23顆三分球，命中率53.5％。（記者林岳甫攝）

台師大林仕軒（記者林岳甫攝）

台師大中鋒容毅燊（記者林岳甫攝）

台師大容毅燊（記者林岳甫攝）

台師大隊長周桂羽攻下13分，已是全隊唯一得分達雙位數（記者林岳甫攝）

台師大主控陳又瑋（記者林岳甫攝）

台師大董永全（記者林岳甫攝）

台師大主控陳又瑋（記者林岳甫攝）

台師大隊長周桂羽攻下13分，已是全隊唯一得分達雙位數（記者林岳甫攝）

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