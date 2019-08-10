日職》陽岱鋼替補沒表現 坂本勇人單季31轟平生涯最佳

坂本勇人開轟。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天在東京巨蛋和養樂多的三連戰第二場，台灣好手陽岱鋼沒有先發，比賽後段接替守右外野，1打數沒表現。巨人靠著坂本勇人本季第31轟，以及洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）猛打賞，終場以8：4贏球。

首局坂本勇人就敲陽春砲，本季第31轟出爐，相隔9年（2010年）後再度達成單季31發全壘打、也是平生涯最佳，坂本勇人今年球季的全壘打數有望創個人新高。

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葛雷諾在首局2出局後，敲帶有2分打點的二壘安打，巨人單局攻下3分。2局下巨人2出局攻占滿壘，岡本和真敲帶有2分打點的二壘安，大城卓三、葛雷諾都獲保送，巨人再擠回1分，前兩局打完以6：0領先。

養樂多廣岡大志在3局上敲兩分彈，3局下巨人靠對手失誤再拿1分，巨人老將龜井善行5局下敲陽春彈，助球隊前5局打完取得8：2領先。養樂多打線在7局上青木宣親兩分砲追分，但後續無攻勢，終場巨人以8：4獲勝。

台灣好手陽岱鋼在6局上接替守右外野，7局下打擊時敲內野飛球出局。總計他1打數沒表現，賽後打擊率降至0.293。

巨人先發櫻井俊貴主投6局被敲6安，包含一發兩分砲，失掉2分，送出3次三振、2次保送，獲得本季第6勝，賽後防禦率為3.55；養樂多先發星知彌僅投1.2局狂失6分，吞本季首敗。

台灣好手陽岱鋼1打數沒表現。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方臉書）

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