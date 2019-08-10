中職》基層棒球教練的苦 前獅投張班長最清楚

統一獅傳奇球星張志強賽前舉行簽名會。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕統一獅今天在花蓮賽前舉行「榮耀30 經典OB」活動，邀請昔日獅隊投手「班長」張志強 出席，舉辦簽名會和頒獎儀式，張志強說，這次是以獅隊OB球員身分回娘家，不是球員，是全新體驗。

張志強2003年加盟獅隊，2014年球季結束引退，在花蓮三民青少棒帶隊至今，12年職業生涯出賽220場，其中41場先發，戰績23勝24敗16中繼2救援、防禦率4.60，和他同一年進獅隊的潘威倫，如今還在場上奮戰，今天挑戰生涯第141勝。

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剛從職棒退役，下基層棒球帶隊，其中酸楚，張志強點滴在心頭，他說，「以前打職棒在外地比賽都住飯店，後來帶國中球隊，比賽住在寺廟香客大樓，晚上根本睡不著，因為落差實在太大了。」

帶基層球隊最辛苦的地方，張志強認為不是訓練球員，也不是籌措經費，最辛苦的是教育家長，因為不少球員出身不健全家庭，家長教育小朋友的方式不正確，球員犯錯，家長常出面處理，而非讓球員自己面對解決。

統一獅傳奇球星張志強（左）賽前舉行簽名會。（記者陳志曲攝）

雖然教球很辛苦，但也有正面反饋，兩年前張志強帶領三民青少棒奪華南金控盃冠軍，取得亞洲青少棒賽組訓權，張志強說，「這是花蓮地區40年來，首次青少棒球隊拿到國手選拔賽冠軍，汪天祥教練哭得很慘，他的夢想是穿上國家隊球衣。」

張志強在三民青少棒擔任總教練近5年，已經帶出首位職棒球員，今年剛從普門中學的外野手陳震洋，今年選秀味全龍以第21輪指名選進，就是張志強得意門生。

張志強表示，其實以前陳震洋在三民青少棒表現並不突出，那屆5名球員當中，陳震洋程度是最差的，高中前兩年只能打鋁棒組，高三才升格打木棒，能進入職棒都靠他自己堅持。

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