MiLB》連線到一半遭失控屁孩鬧場 主播崩潰：媽快救我（影音）

Playing baseball professionally is tough but apparently so is covering it.



Right, @mrtroylynch? pic.twitter.com/IedmiXx9w3 — Sporting News MLB （@sn_mlb） 2019年8月9日

〔體育中心／綜合報導〕打棒球不是一件簡單的事，但轉播棒球可能也比我們想像中困難。日前美國一位場邊主播林區（Troy Lynch）就在轉播過程中遇到一群不斷吵鬧的球迷，讓他在直播過程中直接崩潰，最後更大喊：「媽，快來救我！」

日前林區在在科羅拉多州為KREX 5/Fox 4電視台進行小聯盟比賽連線時，突然出現球迷擾亂轉播的狀況。林區一開始還能想辦法描述一下比賽的狀況，但身旁的球迷們不斷進行干擾，一下子對著鏡頭比出手勢，一下子想與正在直播中的林區對話，最後這位主播索性放棄轉播，並稱這些球迷已經失去理智、自己完全不知道現在是什麼狀況，之後更質問身旁這些孩子：「你們的父母在哪裡？他們應該把自己的工作做得更好！」

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隨後場面愈來愈失控，甚至還有球迷在後方自拍起來，讓林區完全無法控制現場的狀況，甚至朝著鏡頭對母親喊話：「媽，無論你在哪，快來救我！」最後更有小孩試圖搶走林區手上的麥克風，讓他忍不住再度大喊：「我的天啊！快救我！」

這個片段在推特上也引起諸多迴響，不少球迷直呼影片實在太逗趣了，稱是一生看過最好笑的影片之一，也有不少人對林區的境遇表示同情、並稱讚他的專業，「ESPN快簽下他」。林區本人則寫下：「他們說...在電視上工作會很有趣的...是他們說的，」語氣顯得十分無奈。

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