MLB》近況太夯見風轉舵？洋基球迷高喊大都會加油引熱議

Let's Go WHO?! pic.twitter.com/WFMFNIK6NT — Cut4 （@Cut4） 2019年8月10日

〔體育中心／綜合報導〕今日在大都會面對國民隊的比賽中出現一幕有趣畫面，一位身穿洋基球衣的男子，在花旗球場跟著全場大喊：「大都會加油！」引發不少熱議，不過這位球迷顯然做出的一件兩邊都不討好的行為，賽後洋基球迷紛紛想跟他撇清界線，大都會球迷則揚言要他「滾出球場」。

大聯盟《Cut4》官網則以「大都會近況火熱得難以抗拒，連洋基球迷都忍不住為他們加油」為題，來調侃這位球迷， 撰文的記者梅恩斯（Andrew Mearns）就在文裡說道，這位洋基球迷可能是因為今天洋基在9連勝後終於輸球、開始「自我懷疑」，擔心起洋基搖搖欲墜的輪值、黑馬球員可以保持這樣的表現到什麼時候，以及在季後賽如何過得了太空人甚至是道奇那一關。

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梅恩斯繼續以詼諧的筆法說道，這位球迷可能覺得支持一支被低估的球隊，會比支持一支沒有贏得世界大賽冠軍就是失敗的球隊來得更加有趣，而事實上今天大都會也繼續延續驚奇之旅。此役剛從藍鳥交易來的史卓曼（Marcus Stroman）轉隊後首次在紐約先發，大都會隊靠著佛雷澤（Todd Frazier）的追平轟以及康佛托（Michael Conforto）的再見安，以7：6逆轉國民隊，近15場比賽拿下14勝，目前落後國聯外卡第二名的球隊僅剩0.5場勝差。

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