「雷神」力拚率隊奪下8連勝 今日賽事預告與轉播

大都會先發投手辛德加德。（資料照，USA TODAY Sports）
自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
大聯盟例行賽，早上7點由國民出戰大都會，國民推出孔賓（Patrick Corbin）先發，大都會則派出「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）主投，近2場先發僅失掉2分的雷神能否幫助球隊奪下8連勝？另外，同樣早上7點還有運動家迎戰白襪的比賽，旅美好手王維中的表現值得關注。
日職今有3場轉播要帶給球迷，中午12點由日本火腿挑戰軟銀，旅日強打王柏融昨在第7局遭球吻退場，此役仍不確定能否上陣。而另一場比賽巨人將碰上養樂多左投高橋奎二，陽岱鋼有機會先發上場為球隊建功。球迷們一起打開電視幫台將們加油！
請繼續往下閱讀...
中職方面，悍將與中信將進行雙重賽，首戰悍將由伍鐸先發，對上中信的廖乙忠。第二戰則由陳仕朋碰上萊福力。而花蓮的猿獅戰則上演洋將對決，桃猿派出冠猛主投，統一獅則由瑞安應戰，精采比賽，球迷們不要錯過囉！
MLB
07:00 國民@大都會 FOX體育
07:00 運動家@白襪 民視
日職
12:00 日本火腿@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台
13:00 養樂多@巨人 緯來體育、愛爾達體育3台
17:00 歐力士@樂天 FOX體育2台
中職
13:05 富邦悍將@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台
17:05 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台
17:05 Lamigo桃猿@統一獅 MOMO綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台