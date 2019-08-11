日職》火腿要命失誤連發葬送勝利 讓栗山監督臉色鐵青

（影片來源：大平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天在福岡巨蛋和軟銀之戰，火腿隊全場發生3次失誤，其中在7局下發生2次要命守備失誤遭對手逆轉，把勝利拱手讓人，讓火腿監督栗山英樹臉色鐵青，終場火腿以4：8輸球。

火腿打完前6局以4：3領先，7局下1出局攻占二、三壘，軟銀捕手甲斐拓也敲中、右外野飛球，火腿中外野手西川遙輝準備接球時卻漏球，小白球滾到全壘打牆，讓壘上兩名跑者都回來得分，甲斐拓也上到二壘，軟銀逆轉戰局。紀錄上是給甲斐拓也高飛犧牲打失誤，有1分打點。

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這時火腿把先發有原航平換下場，由石川直也後援。軟銀打者明石健志敲一壘方向滾地球，火腿一壘手清宮幸太郎發生接球失誤，讓球滾至外野，軟銀二壘跑者甲斐拓也回本壘得分，場邊的栗山英樹則是臉色鐵青。第7局軟銀攻3分逆轉戰局。

8局下火腿換玉井大翔後援，1出局後，軟銀古巴籍洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲三壘方向滾地球，火腿三壘手近藤健介發生傳球失誤，讓打者上到二壘。代打長谷川勇也遭敬遠，玉井大翔讓松田宣浩敲一壘方向滾地球遭刺殺，但跑者上到二、三壘，下棒福田秀平敲帶有2分打點安打，軟銀擴大分差，火腿最後以4：8輸球。

火腿先發有原航平投6.1局失6分4分自責，吞本季第6敗，賽後防禦率升至2.46；軟銀王牌千賀滉大投7局失4分，獲得本季第11勝，他生涯累積53勝，創育成選手出身最多勝投紀錄。

《體育報知》報導，栗山英樹賽後表示，沒能拿下重要的比賽；西川遙輝則自責，球掉下來是他的錯；清宮幸太郎則對守備失誤感到抱歉。而火腿輸球後，和太平洋聯盟龍頭軟銀有4.5場的勝差。

北海道日本火腿鬥士西川遙輝。（資料照，記者陳志曲攝）

北海道日本火腿鬥士隊監督栗山英樹。（資料照，記者陳志曲攝）

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